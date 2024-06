Eurocopa 2024: os artilheiros e garçons da competição

Siga a corrida pela Chuteira de Ouro e posto de maior garçom na Alemanha

Se existe uma competição que mais se assemelhe à Copa do Mundo, certamente precisamos falar da Euro. Em 2024, a edição do torneio continental acontece na Alemanha - e com muitos craques para ficarmos de olho.

E se 'a melhor defesa é sempre o ataque', então não faltam candidatos para a Chuteira de Ouro - Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane, entre vários outros.

Abaixo, a GOAL te atualizada sobre a corrida pela Chuteira de Ouro e pelo posto de maior garçom da Euro...

Última atualização às 16h48 (de Brasília) de 14 de junho de 2024

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!