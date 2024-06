Onde assistir a Eslováquia x Romênia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Eurocopa 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), pela terceira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Eslováquia enfrenta a Romênia na tarde desta quarta-feira (26), às 13h (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela terceira rodada do Grupo E da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Globoplay, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em um grupo totalmente aberto, o duelo colocará a equipe vencedora diretamente nas oitavas de final. A Eslováquia tem três pontos em dois jogos, com uma vitória e uma derrota, assim como a Romênia, adversária de hoje, e a Bélgica e a Ucrânia, também presentes no grupo. Neste momento, a seleção belga e romena tem saldo de um, a eslovaca de zero e a ucraniana de menos dois. atro aconteceram nos torneios de 1996 e 2000.

Em toda a história, as seleções se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias para o time romeno, cinco empates e apenas uma vitória para a Eslováquia. Este é o quinto duelo de Euro. Outros qu

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!