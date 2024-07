Como assinar SporTV e Globoplay para ver Copa América e Eurocopa 2024; confira os pacotes

A GOAL te mostra pacotes, preços e passos para a assinatura dos principais canais de transmissão da Copa América e da Euro 2024 no Brasil

A Copa América e a Eurocopa 2024 prometem ser os maiores eventos de futebol do ano, e os brasileiros terão diversas opções para acompanhar todas as emoções. O Grupo Globo e a CazéTV serão os canais oficiais no Brasil para transmitir os 51 jogos da Euro 2024, com 25 jogos exclusivos em cada plataforma e a grande final exibida por ambas. Na TV aberta, a Globo transmitirá apenas cinco jogos da Eurocopa, sendo um confronto por fase.

Já na Copa América, o Grupo Globo detém os direitos exclusivos e transmitirá todos os jogos da seleção brasileira, em TV aberta, além de todas as demais partidas através do SporTV, em canal fechado, e do Globoplay, no streaming.

Veja, a seguir, como assinar o SporTV e o Globoplay para não perder nenhum lance...

