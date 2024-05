Onde assistir a Cruzeiro x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (6), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam na noite desta segunda-feira (6), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na tv fechada (veja a programação completa aqui).

Com uma vitórias nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro tenta se restabelecer no campeonato. A Raposa está na oitava posição, com 12 pontos, e sabe que precisa ganhar para se manter no G-8.

Do outro lado, o Palmeiras ganhou a partida passada e está na terceira posição, com 16 pontos. O Verdão deve repetir a escalação do jogo anterior.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!