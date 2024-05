Onde assistir a Criciúma x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), no Estádio Heriberto Hulse; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 3 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Buscando reverter a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, o Criciúma volta a campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Anteriormente, o Tigre eliminou o Operário VG sem gols na primeira fase e o Brasiliense nos pênaltis por 3 a 1 na segunda fase.

Do outro lado, o Bahia, que eliminou o Caxias nos pênaltis por 6 a 5 e venceu o Moto Club por 4 a 0, tem a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni conta com praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Ryan e Acevedo, que estão fora.

