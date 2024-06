Onde assistir à Copa América 2024 na televisão, por streaming e na internet; veja quem transmite o torneio

Saiba onde e como acompanhar todos os jogos da Copa América 2024

Principal competição de seleções sul-americanas, a Copa América 2024 está de volta para mais uma edição. Dessa vez, o torneio contará, além das dez equipes do continente, com a presença de outros seis times da América do Norte, Central e Caribe, representados pela Concacaf. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, tem a final marcada para o dia 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Todos as 32 partidas da Copa América podem ser acompanhadas na TV aberta, em canais fechados, plataformas de streaming e na internet. As partidas do torneio este ano estão sob detenção de direitos do Grupo Globo.

Confira, abaixo, como e onde assistir aos jogos.

