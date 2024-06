Onde assistir a Colômbia x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (24), pela primeira rodada da fase de grupos da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Abrindo o Grupo D, a Colômbia enfrenta o Paraguai na noite desta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e no Globoplay, através do plano Canais Ao Vivo, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem perder há 23 jogos, sendo 18 vitórias e cinco empates, a Colômbia vem embalada para este Copa América, com craques como James Rodríguez, John Arias, Luís Díaz, Rafael Santos Borré, Yerry Mina e Davinson Sánchez no elenco. Nesta Data Fifa de junho, a seleção bateu a Bolívia por 3 a 0 e goleou os Estados Unidos por 5 a 1.

Do outro lado, o Paraguai vem de momentos de instabilidades. Sem disputar a Copa do Mundo de 2022, a seleção iniciou as Eliminatórias para o Mundial de 2026 sob pressão, tendo somando apenas cinco pontos nesses primeiros seis jogos. No ano de 2024, em três amistosos disputados, a equipe tem uma vitória, contra o Panamá, um empate, contra o Peru, e uma derrota para o Chile. O time conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gustavo Gomez, do Palmeiras, Ángel Romero, do Corinthians, e Mathías Villasanti, do Grêmio.

Em toda a história, este será o 51º duelo entre as equipes. A Colômbia leva vantagem, com 23 vitórias contra 18 do Paraguai, além de nove empates. Pela Copa América, foram 11 jogos, sendo cinco vitórias para cada seleção e um empate entre as equipes.

