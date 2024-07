Onde assistir a Colômbia x Panamá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa América 2024

Seleções entram em campo neste sábado (6), no Estádio State Farm; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colômbia e Panamá se enfrentam neste sábado (6), às 19h (de Brasília), no Estádio State Farm, no Arizona, pelas quartas de final da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa aqui).

Invicta na Copa América 2024, a Colômbia garantiu a classificação para o mata-mata após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo D, com sete pontos. Até aqui, venceu o Paraguai por 2 a 1 e a Costa Rica por 3 a 0, além do empate com o Brasil por 1 a 1.

Por outro lado, o Panamá terminou na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos. Após ser derrotado pelo Uruguai por 3 a 1, a seleção se recuperou e venceu os EUA por 2 a 1 e a Bolívia por 3 a 1 em seus três primeiros jogos.

