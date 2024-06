Onde assistir a Brasil x Costa Rica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa América 2024

Seleções estreiam nesta segunda-feira (24), no Estádio SoFi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Costa Rica se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 22h (de Brasília), no Estádio SoFi, em Los Angeles, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa América 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do décimo título da Copa América, o Brasil está no Grupo D, junto com Costa Rica, Colômbia e Paraguai. Apenas os dois melhores times de cada grupo avançam para as quartas de final. Apesar do grande destaque de Endrick, o ataque será formado por Raphinha, Vini Jr e Rodrygo.

"Um pouquinho de paciência para ele encontrar o caminho dele com naturalidade. Eu, em todos os times, sempre trabalhei com as categorias de base. Isso me deu uma estrutura suficiente para entender qual o momento ideal de usar os jogadores. Há muitos jogadores que foram trabalhados por nós que tiveram ótimos resultados. Tudo é questão de tempo e de uma mudança comportamental do próprio atleta. Ele vem entendendo o que precisa fazer para ser titular daqui a pouco dessa equipe. Pode ser que não demore, até porque é um jogador extremamente hábil, de atributos interessantes.", afirmou o treinador.

Do outro lado, a Costa Rica chega embalada com duas vitórias consecutivas nas Eliminatórias da Copa do Mundo - sobre o São Cristóvão por 4 a 0 e o Granada por 3 a 0.

