Quantos títulos de Copa América o Brasil tem? Quantas vezes a seleção já venceu o torneio?

Seleção é reconhecidamente uma das principais forças do futebol sul-americano e mundial; confira quantos títulos de Copa América a equipe conquistou

O Brasil participou de 38 edições da Copa América até o campeonato de 2024, sediando o torneio em cinco ocasiões e conquistando nove títulos, além de ter sido vice-campeão doze vezes. A Copa América, antes chamada de Campeonato Sul-Americano até 1967, é o principal campeonato de seleções na América do Sul, sendo o mais antigo do mundo, com a primeira edição realizada em 1916.

O Brasil é a terceira equipe com mais títulos na competição, ficando atrás apenas de Argentina e Uruguai, que possuem 15 conquistas cada um. Entre 1926 e 1935, a seleção brasileira não participou do torneio, mas teve um desempenho notável entre 1997 e 2007, quando venceu quatro das cinco edições realizadas nesse período.

Abaixo, a GOAL destaca todas as conquistas da seleção na competição. Aproveite e descubra como apostar nas partidas do Brasil durante a Copa América 2024.

