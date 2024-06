Onde assistir a Athletico-PR x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (16), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Espírito Santos, Minas Gerais -exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia-, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Distrito Federal) na TV aberta, da TNT na TV fechada, da Cazé TV, no Youtube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui para acessar

Após a vitória sobre o Criciúma por 3 a 1 na última rodada, o Athletico-PR busca se manter no G-4 do Brasileirão. Com 16 pontos, o Furacão soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Um aproveitamento de 66%.

Do outro lado, o Flamengo segue na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com 17 pontos, o Rubro-Negro está embalado com três vitórias consecutivas e um empate nos últimos quatro jogos disputados. Sem Tite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o auxiliar Matheus Bachi vai comandar a equipe neste domingo.

