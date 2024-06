Onde assistir a Athletico-PR x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, da Cazé TV, no Youtube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Fortaleza por 1 a 0, o Athletico-PR está focado em entrar no G-4 do Brasileirão. Com 13 pontos, o Furacão registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas, resultando em um aproveitamento de 61%. Já o Criciúma está na luta contra o rebaixamento. Abrindo o Z-4 com cinco pontos, o Tigre vem de duas derrotas consecutivas. Na última rodada, o time foi goleado pelo Cuiabá por 5 a 2 em casa.