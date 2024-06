Onde assistir a Athletico-PR x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (23), na Ligga Arena; confira a transmissão e ouras informações do jogo

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo), na TV aberta, da TNT na TV fechada, da Cazé TV, no Youtube e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa).

Com uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, o Athletico-PR, com 18 pontos, está na briga pelo G-4 do Brasileirão. Na última rodada, a equipe paranaense empatou com o Botafogo por 1 a 1 no Nilton Santos.

Do outro lado, o Corinthians está pressionado pela vitória. Na zona de rebaixamento, com sete pontos e um aproveitamento de 23%, o Timão não vence há seis rodadas no Brasileirão: três empates e três derrotas.

"Temos de inverter este caminho, não se combina com a grandeza deste clube. Sei o que estou a fazer, sou teimoso para caramba, com os reajustes que vamos fazer no mercado ficaremos mais fortes e vamos diminuir o tempo que perdemos em alguns pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", afirmou o técnico António Oliveira.

