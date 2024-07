Onde assistir a Argentina x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Copa América 2024

Seleções disputam a final neste domingo (14), no Estádio Hard Rock; confira a transmissão e outras informações do jogo

Argentina e Colômbia decidem o título da Copa América 2024 neste domingo (14), às 21h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, na Flórida. A partida terá transmissão ao vivo TV Globo para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores. Já no SporTV, na TV fechada, Luiz Carlos Jr. estará ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho (veja a programação completa).

Em busca do 16º título da Copa América, a Argentina conquistou a classificação para a final após eliminar o Canadá na semifinal por 2 a 0 e o Equador nos pênaltis por 4 a 2. Já na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo A, com nove pontos, após vencer o Canadá (2 a 0), o Chile (1 a 0) e o Peru (2 a 0).

Para a decisão, o técnico Lionel Scaloni deve apostar no trio de ataque formado por Messi, Lautaro e Di María, que anunciou sua despedida da seleção argentina.

Do outro lado, a Colômbia, campeã da Copa América em 2001, terminou a primeira fase na liderança do Grupo D, com sete pontos, dois a mais que o Brasil, que ficou em segundo lugar. No mata-mata, os colombianos eliminaram o Panamá por 5 a 0 nas quartas de final e o Uruguai por 1 a 0 na semifinal.

