Quantos títulos de Copa América a Argentina tem? Quantas vezes a albiceleste já venceu o torneio?

Albiceleste é atual campeã do torneio e defende o título na edição disputada nos Estados Unidos

Com um gol de Di María na final contra o Brasil em 2021, a seleção argentina conquistou seu 15º título da Copa América, igualando o Uruguai no topo do ranking de campeões do torneio. O título, conquistado no Maracanã, encerrou um jejum de conquistas para a Argentina que durava desde 1993, quando venceram a própria Copa América, superando o México, no Equador.

Sob a direção de Lionel Scaloni e com Lionel Messi liderando em campo, a albiceleste começou a competição no Grupo A, terminando em primeiro lugar com 10 pontos. A equipe empatou com o Chile (1 a 1) na estreia e seguiu com vitórias sobre Uruguai (1 a 0), Paraguai (1 a 0) e Bolívia (4 a 1) para avançar à fase final.

Abaixo, a GOAL mostra os anos das conquistas da albiceleste.

