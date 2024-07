Final da Copa América 2024: classificados, quando é, premiação, onde assistir e mais do jogo da taça

Confira tudo o que você precisa saber sobre a tão esperada decisão de Miami

À medida que a Copa América 2024 avança para as fases decisivas do mata-mata, a emoção e a ansiedade tomam conta de todo o continente. As quartas de final prometem partidas intensas e imprevisíveis, e embora os finalistas ainda não tenham sido definidos, a expectativa é alta. Com seleções de alto nível disputando cada partida, os torcedores estão ansiosos para ver quais equipes se destacarão e conquistarão um lugar na final.

Enquanto isso, Miami se prepara para receber a decisão desta edição da Copa América. A cidade, conhecida por sua vibrante comunidade latina e por sua paixão pelo futebol, promete um espetáculo inesquecível, atraindo fãs de todo o continente e do mundo para testemunhar o auge do futebol sul-americano.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Abaixo, a GOAL mostra tudo sobre a final da competição de seleções deste ano. Inclusive, aproveite e conheça os melhores bônus para apostar nos jogos da Copa América 2024.