Onde assistir a Altos x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Ambas as equipes estreiam visando a melhores campanhas do que em 2023; veja tudo o que você precisa saber

O Altos recebe o Vitória neste domingo (04), a partir das 16h (de Brasilia), no Estádio Lindolfo Monteiro, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Altos estreará em uma campanha já melhor do que a da temporada passada. Em 2023, a equipe foi eliminada ainda nas fases preliminares pelo Jacuipense. Em 2024, o time passou pelo Santa Cruz e pelo ASA para chegar à fase de grupos. No Piauiense, o clube é o segundo colocado do Grupo A. Um início de temporada encorajador.

Quem também fez má campanha na Copa do Nordeste do ano passado foi o Vitória, que sequer chegou ao mata-mata. Vice-líder do Campeonato Baiano e já de olho no retorno à Série A do Brasileirão, o Leão vem embalado.

