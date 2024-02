Onde assistir a Al Nassr x Al Fateh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita

Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, enfrenta o Al Fateh pela 20ª rodada do campeonato; confira como acompanhar na TV e na internet

Al Nassr x Al Fateh se enfrentam na tarde deste sábado (17), às 14h (horário de Brasília), no Al-Awwal Stadium, pela 20ª rodada da Saudi Pro League. A partida será transmitida pelo canal GOAT, no YouTube, e pelo BandSports, na TV fechada no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Nassr vive momento de intensa perseguição ao Al Hilal, líder da Liga Saudita. Embalado por quatro vitórias consecutivas na competição, o time liderado por Cristiano Ronaldo ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, com 46 pontos - sete de distancia para o líder.

Já o Al Fateh faz uma campanha que o coloca no meio da tabela, com 29 pontos. O último triunfo da equipe foi no final do ano de 2023, quando venceu o Al Taawon, por 3 a 0. Desde então, acumula dois empates na competição.

