Onde assistir a Al Ittihad x Navbahor ao vivo, ao time de Benzema, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da oitavas de final da competição; confira como acompanhar na TV e na internet

O Navbahor, do Uzbequistão, visita o Al Ittihad, da Arábia Saudita, na tarde desta quinta-feira (22), às 13h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, em Jidá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Ittihad, de Marcelo Gallardo, não perdeu nenhum jogo desde que voltou da pausa no meio da temporada. São quatro partidas disputadas em 2024, as quais a equipe venceu três e empatou uma, justamente o jogo de ida as oitavas de final contra o Navbahor.

Na competição continental até o momento, a equipe saudita venceu cinco jogos, empatou um e perdeu apenas um, contra o Al Jawiya, na quarta rodada. Como resultado, avançou na primeira posição do Grupo C, com 15 pontos.

Karim Benzema, por sua vez, desfalcará mais uma vez a equipe. O atacante foi títular na última rodada do Campeonato Saudita, contra o Al Riyadh, após quase 2 meses sem entrar em campo. Sem atuar desde dezembro de 2023, o frânces está em processo de recondicionamento físico e não foi inscrito pelo time saudita na competição.

O Navbahor, do Uzbequistão, segue um calendário bem similar ao do futebol brasileiro, com o campeonato nacional começando só em março. Antes de receber o Al Ittihad no jogo de ida, em um empate sem gols, a equipe estava sem entrar em campo desde 4 de dezembro de 2023 e só realizou um amistoso de pré-temporada, ao empatar por 2 a 2 com o Orenburg. Na Champions League Asiática, o time terminou na segunda posição do Grupo D, com 13 pontos, atrás do Al Hilal, da Arábia Saudita.