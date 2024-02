Onde assistir a Al Ittihad x Al Riyadh ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Saudita

Com Benzema como dúvida, equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Saudita; confira escalações, desfalques, como acompanhar e mais detalhes

Al Ittihad e Al Riyadh se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela 20ª rodada da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Em 15° lugar, o Al Riyadh de Odair Hellmann espera retornar ao Sauditão em boa forma para se manter na elite do futebol saudita. O time, que tem 19 pontos somados e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, não entra em campo desde o dia 28 de dezembro, quando venceu o Damac por 1 a 0.

Sob outro enfoque, o Al Ittihad busca, a todo custo, uma classificação na próxima edição da Champions League Asiática. Na quinta colocação e com 9 pontos do último classificado, a equipe precisa lidar com a dúdida da presença de Benzema no confronto, por tensão com o técnico Marcello Gallardo, que, supostamente, acha que o atleta não está em condições fisicas ideais de jogo.

Mais artigos abaixo