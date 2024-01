Onde assistir a Sport x Afogados ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29) pela quinta rodada da fase de grupos do estadual; veja como acompanhar na internet

Sport e Afogados se enfrentam na noite desta segunda-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife - Brasil, para a quinta rodada da fase de grupos do campeonato pernambucano. A partida será transmitida pelo Canal GOAT , no Youtube (veja a programação completa aqui).

Apesar de estar no começo da temporada, o jogo traz duas equipes que vivem situações diferentes na tabela, isso porque, o Sport ocupa a terceira colocação com nove pontos, dois atrás do líder Náutico. Já o Afogados briga contra a zona do rebaixamento, na sétima colocação e quatro pontos conquistados.

Na última rodada, o Leão venceu o Maguary, fora de casa, por 1 a 0, já o Afogados visitou o Petrolina mas terminou com o empate de 2 a 2.

No histórico de confrontos, foram apenas seis partidas disputadas, tendo o Sport invicto na série, sendo quatro vitórias e dois empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o Sport balançando as redes 14 vezes e a equipe de Ingazeira anotando três.