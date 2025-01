Onde assistir a Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Voltando às atividades após a pausa de fim de ano, equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), no Signal Iduna Park; veja os detalhes

Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen entram em campo nesta sexta-feira (10), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 16ª Campeonato Alemão 2024/25. A partida acontece no Signal Iduna Park e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube, do Nosso Futebol, na TV fechada e OneFootball, na internet (veja a programação completa aqui).

Borussia Dortmund chega para o duelo com o Bayer Leverkusen com a intenção de se reerguer após uma temporada inconsistente até agora. A equipe ocupa a 6ª posição com 25 pontos, distantes sete pontos do vice-líder Leverkusen. Após uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Wolfsburg, o Dortmund busca manter o ritmo positivo e diminuir a distância para os primeiros colocados. O ataque, apesar de produtivo, é menos efetivo do que o esperado, com 28 gols marcados, mas a defesa tem sido uma vulnerabilidade até aqui, com 22 gols sofridos.

O Bayer Leverkusen, por outro lado, vive um momento de grande confiança, ocupando a 2ª posição com 32 pontos, e está a apenas quatro pontos do líder Bayern de Muniqu. Com uma série impressionante de oito vitórias consecutivas, sendo cinco delas pela Bundesliga, o Campeonato Alemão, a equipe treinada por Xabi Alonso tem mostrado um futebol ofensivomarcando 16 gols nos últimos cinco jogos. A vitória recente por 3 a 1 sobre o Union Berlin foi um reflexo da confiança crescente, e agora, com um bom retrospecto fora de casa, o Leverkusen chega para desafiar o Dortmund na busca pela ponta da tabela.