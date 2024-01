Onde assistir a Arábia Saudita x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Oitavas da Copa da Ásia

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30) pela primeira fase do mata-mata do torneio continental; veja como acompanhar na internet

Arábia Saudita e Coreia do Sul se enfrentam na tarde desta terça-feira (30), às 13h (horário de Brasília), no Education City Stadium, em Doha - Qatar, pelas oitavas de final da Copa da Ásia. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

Para chegarem até aqui, a seleção saudita se classificou em primeiro do grupo F e com uma das melhores campanhas da primeira fase, após duas vitórias e um empate. Enquanto a Coréia ficou em segundo do grupo E depois de uma vitória e dois empates. O vencedor desta partida encara a Austrália nas quartas de final, que goleou a Indonésia por 4 a 0.

No histórico de confrontos, foram 20 partidas disputadas, com pequena vantagem para a Coreia na série, sendo oito vitórias contra cinco derrotas, além de outros sete empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com os tigres brancos balançando as redes 20 vezes e as águias anotando 13.