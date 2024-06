Omari Kellyman: o talento do Aston Villa a caminho da revolução do Chelsea

O atacante de 18 anos praticamente concluiu a transferência para Stamford Bridge - mas quem é a jovem promessa da Inglaterra?

A janela de transferências do Chelsea tem novamente chamado atenção, desta vez pela a aproximação da contratação surpreendente de Omari Kellyman, de 18 anos, do Aston Villa, por 19 milhões de libras (R$ 134,2 milhões) - um jogador com apenas seis jogos como profissional. Alguns questionam se isso faz parte da estratégia dos Blues de contratar jovens talentos ou se há algo mais por trás.

Ian Maatsen completou a transferência do Chelsea para o Villa em um acordo independente, levantando especulações de que Kellyman poderia estar sendo usado para ajudar os clubes a evitar violações das Regras de Fair Play Financeiro da Premier League, já que estão desesperados para fecharem as contas.

Independentemente disso, Kellyman está prestes a se juntar ao time principal em Stamford Bridge, tornando-se o mais novo jovem do Chelsea, e a GOAL fornece todas as informações que você precisa saber...

