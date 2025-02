As oito decisões que Thomas Tuchel precisa tomar na Inglaterra para as eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico da seleção inglesa foi visto em estádios da Premier League enquanto começa seu trabalho, mas quais serão seus principais desafios?

Thomas Tuchel começou oficialmente a trabalhar como treinador da Inglaterra, e ele não perdeu tempo em avaliar as opções disponíveis ao elenco. O técnico alemão foi visto em nada menos que quatro jogos da Premier League em seu primeiro fim de semana no cargo enquanto começa a elaborar planos para sua primeira convocação em março.

O novo chefe dos Três Leões herdou algo como um grupo em transição do recém-nomeado cavaleiro do rei Gareth Southgate, que esteve no comando por oito anos de altos e baixos. Tuchel, portanto, enfrenta algumas grandes decisões enquanto tenta deixar sua marca e seguir em uma nova direção antes da Copa do Mundo de 2026, que começa daqui um ano e meio.

Mas, enquanto se ambienta e vai a muitos jogos, quais são as questões-chave que ele deve abordar antes da primeira convocação e da primeira escalação titular para o confronto com a Albânia, no dia 21 de março?