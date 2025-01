Quartas de final da Copinha 2025: classificados, quando é, confrontos, onde assistir e mais do mata-mata

Vejas todas as informações sobre a fase do mata-mata que antecede às semifinais

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 está às portas, e agora é hora de conhecer os quatro grandes times que ainda brigam pelo título da competição. Com o formato de mata-mata desde a segunda fase, cada confronto se torna uma decisão, e apenas dois clubes seguirão para a grande final, marcada para o dia 25 de janeiro. As emoções aumentam, e o sonho do título fica ainda mais próximo para os quatro clubes que avançarem nesta fase.

A seguir, a GOAL te conta tudo que você precisa saber sobre as quartas de final da Copinha 2025