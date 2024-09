O que falta a Rodrygo para ser reconhecido como um dos melhores do mundo na Bola de Ouro

Atacante brasileiro expôs seu incômodo após ficar de fora da lista de finalistas ao prêmio - mas a verdade é que ele ainda não está no nível ideal

Rodrygo ficou irritado - apesar de ter expressado sua frustração da maneira que estrelas normalmente vem fazendo hoje em dia, postando uma série de mensagens enigmáticas no Instagram. O brasileiro não foi incluído na lista dos 30 finalistas à Bola de Ouro 2024, e disse à ESPN que estava "chateado".

Suas declarações, na verdade, foram tiradas um pouco de contexto. Rodrygo não foi pedante, não demonstrou mau humor e não criticou nenhum dos outros indicados, embora pudesse ter tido justificativa para isso. Ele apenas reconheceu algo que provavelmente é verdade: ele é um dos 30 melhores jogadores de futebol do mundo.

Mas uma coisa é ter o talento, ou até as estatísticas a seu favor, para entrar na lista de indicados. Outra, é ter o tipo de prestígio necessário para superar a concorrência. Os jovens de hoje provavelmente chamariam isso de "aura", mas o atacante brasileiro, com todo o seu brilhantismo, nunca conseguiu carregar esse status que condiz com sua imensa qualidade.

Rodrygo é, de muitas maneiras, uma vítima de sua própria versatilidade. Ser tão bom em fazer um pouco de tudo no terço final do campo faz com que seu talento puro muitas vezes passe despercebido. Além disso, falta ao camisa 11 ter regularmente mais momentos marcantes. Ele é comparado a Vini Júnior e, agora, Kylian Mbappé, afinal de contas.

Enfim, até que ele faça algo que prove sua grandeza, o reconhecimento que ele tanto deseja pode continuar faltando...