O que é Transfer Ban? Qual é a punição dada pela FIFA aos clubes?

Medida já foi imposta a vários clubes brasileiros; conheça seu significado

O Transfer Ban virou uma rotina no futebol mundial, principalmente em equipes brasileiras. A punição é imposta devido a infrações graves relacionadas a transferências de jogadores e práticas não conformes com as regras e regulamentos estabelecidos pela Fifa, entidade máxima do futebol mundial.

Nos últimos anos, vários clubes brasileiros sofreram a punição da Fifa e ficaram impedidos de registrar jogadores por certo período de tempo. Foi o caso de Cruzeiro, Goiás, Coritiba, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Santos, por exemplo.

Pensando nisso, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre o Transfer Ban e suas consequências.

Mais artigos abaixo