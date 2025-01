Ponta marfinense começou apenas quatro jogos do Campeonato Escocês durante uma passagem decepcionante em Glasgow

Rúben Amorim afirmou recentemente que todos no Manchester United estão tendo um desempenho abaixo do esperado, mas ele não estava sendo totalmente honesto. Em meio ao caos e declínio geral em um clube que perdeu o rumo, Amad Diallo está se destacando. O autointitulado ‘cara tranquilo’ tem sido forçado a carregar o time nas costas, que Amorim acredita ser o pior da história do clube.

O jogador de 22 anos marcou quatro gols em suas últimas três partidas como titular, e desde novembro tem 14 participações diretas para gols. É assustador imaginar onde este United disfuncional estaria sem ele. Desde que o português assumiu o comando, Amad garantiu ao United oito pontos na Premier League, transformando derrotas certas contra Manchester City e Southampton em vitórias, enquanto deu passe para gol no empate por 1 a 1 contra o Ipswich e balançava as redes no 2 a 2 com o Liverpool em Anfield.

Se ele não tivesse intervindo nesses momentos, o United estaria apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, em vez de possuir uma diferença de 10 pontos neste momento. O surgimento de Amad como o salvador do United tem sido particularmente difícil de entender para o Rangers, adversário desta quinta-feira pela Europa League. O clube escocês teve o talismã dos Red Devils à sua disposição há três anos, mas ficou longe de se encantar com ele...