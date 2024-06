O futuro da Alemanha chegou: Jamal Musiala e Florian Wirtz podem encerrar sina desastrosa em grandes torneios dos alemães

Dupla é peça-chave na equipe de Julian Nagelsmann, que procura interromper uma sequência de desempenhos ruins nos últimos anos

O jornal alemão Bild não poupou críticas após a eliminação da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Eles chamaram isso de "o fim de uma nação do futebol outrora grande e orgulhosa". Exageros à parte, a eliminação precoce em de um grupo que era, admitidamente, complicado, gerou críticas ainda assim.

A Alemanha pode ter sido uma equipe parcialmente presa entre gerações, mas havia poucas desculpas. Era um grupo de jogadores de alto nível, comandados por Hansi Flick, que dois anos antes havia levado o Bayern a conquista da Tríplice Coroa. Eles não precisavam vencer a Copa do Mundo, mas a Alemanha deveria ao menos ter avançado ao mata-mata. Esse fracasso, combinado com uma série de resultados ruins que se seguiram, levaram à demissão de Flick em setembro.

Um ano e meio depois do constrangimento na Copa do Mundo, no entanto, parece que as coisas estão se movendo na direção certa para os anfitriões da Euro 2024. Julian Nagelsmann, após um início difícil em sua gestão, desmantelou tudo, confiou seu trabalho a jogadores jovens e se desfez das lealdades ao Bayern de Munique que, possivelmente, estavam segurando o time.

No centro de tudo está uma dupla de meias com idade combinada de 42 anos. Florian Wirtz e Jamal Musiala são dois dos talentos mais empolgantes e incisivos que o esporte tem a oferecer e, ao longo das próximas semanas, eles jogarão juntos pela Alemanha, uma parceria dinâmica desafiada a restaurar a glória de uma seleção envergonhada. Na verdade, apesar da inexperiência, eles provavelmente detêm a chave para fazer deste um torneio memorável para os anfitriões.