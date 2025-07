Neymar enfim volta a mostrar, contra o Flamengo, o que todos esperavam: ele pode decidir em uma jogada pelo Santos

Em jogo marcado por muita luta e paciência contra um adversário superior, o craque enfim voltou a fazer o que todos sabem que ele consegue fazer melhor: jogar um bom futebol e fazer gol

O máximo da representação de futebol espetacular que Neymar escreveu, em um jogo pelo Santos, foi contra o Flamengo. Apesar da derrota por 5 a 4 no épico jogo de 2011, pelo Brasileirão, o então jovem aspirante a craque mostrou que nada e ninguém o tiraria do caminho dos gigantes.

Mais de uma década depois, com longa lista de feitos e estabelecido como ídolo do futebol mundial, Neymar tinha outra provação contra o Flamengo: mostrar que ainda é capaz de decidir jogos grandes. As dúvidas existiam por causa da decepção no que vem sendo este seu retorno ao Santos até aqui, um reencontro que até então ainda vinha sendo marcado mais por lesões e polêmicas do que por momentos de futebol aos quais Neymar nos acostumou a ver – eram somente quatro gols e três assistências em 13 jogos, sendo a maioria deles contra times mais humildes no Paulistão.