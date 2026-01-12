Neymar dirigente? Camisa 10 pede Vitor Roque no Santos e atacante do Palmeiras responde

Neymar e Vitor Roque foram os grandes personagens de um dos momentos mais comentados do futebol brasileiro fora das quatro linhas no último final de semana. Durante a Copa do Mundo da Kings League, o craque do Santos e o jovem atacante do Palmeiras protagonizaram uma conversa descontraída que rapidamente viralizou nas redes sociais. Entre pedidos de camisa, risadas e provocações, Neymar ainda deixou Vitor Roque em uma verdadeira “saia justa” ao brincar com a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Peixe.
O encontro aconteceu no último domingo (11), em Guarulhos (SP), durante a goleada da seleção brasileira sobre o Peru por 6 a 1. Neymar marcou presença no evento pela segunda vez em poucos dias, já que havia acompanhado anteriormente a vitória do Brasil sobre o Catar. Desta vez, porém, a atenção se voltou para a interação entre o camisa 10 santista e o centroavante do verdão.
