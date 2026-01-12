+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gabriel Marin

Neymar dirigente? Camisa 10 pede Vitor Roque no Santos e atacante do Palmeiras responde

Astros de Santos e Palmeiras se encontram na Kings League, protagonizam diálogo bem-humorado e agitam torcedores às vésperas de clássico paulista

Neymar e Vitor Roque foram os grandes personagens de um dos momentos mais comentados do futebol brasileiro fora das quatro linhas no último final de semana. Durante a Copa do Mundo da Kings League, o craque do Santos e o jovem atacante do Palmeiras protagonizaram uma conversa descontraída que rapidamente viralizou nas redes sociais. Entre pedidos de camisa, risadas e provocações, Neymar ainda deixou Vitor Roque em uma verdadeira “saia justa” ao brincar com a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Peixe.

O encontro aconteceu no último domingo (11), em Guarulhos (SP), durante a goleada da seleção brasileira sobre o Peru por 6 a 1. Neymar marcou presença no evento pela segunda vez em poucos dias, já que havia acompanhado anteriormente a vitória do Brasil sobre o Catar. Desta vez, porém, a atenção se voltou para a interação entre o camisa 10 santista e o centroavante do verdão.

    Pedido de camisa vira assunto na transmissão

    A transmissão oficial da Kings League flagrou o momento exato da conversa entre Neymar e Vitor Roque. Em tom leve e descontraído, o astro do Santos iniciou o diálogo com um pedido simples, mas que não passou despercebido.

    “Você pode dar uma camisa pra nós?”, perguntou Neymar, arrancando risos do atacante do Palmeiras. Vitor Roque respondeu prontamente que já havia providenciado o presente, mas o camisa 10 não se deu por satisfeito e insistiu na brincadeira.

    “Inclusive, manda uma para a minha casa primeiro, depois tu manda para eles”, disse Neymar, apontando para os colegas que estavam ao redor. “A gente troca, fechou?”, completou, mantendo o clima informal que marcou toda a conversa.

    O momento rapidamente viralizou, especialmente pelo simbolismo de um ídolo histórico do Santos pedindo a camisa do rival Palmeiras, ainda que de forma amistosa.

    Neymar "convoca" Vitor Roque para o Peixe

    Se o pedido da camisa já havia chamado atenção, a conversa ganhou um tom ainda mais provocativo quando Neymar decidiu brincar com o futuro de Vitor Roque. Em tom de humor, o craque sugeriu que o atacante deixasse o Palmeiras para reforçar o Santos.

    “Só deixar os dois lá na frente e eu atrás”, afirmou Neymar, imaginando um ataque formado por Gabigol e Vitor Roque, com ele próprio como garçom. A fala, ainda que claramente em tom de brincadeira, foi suficiente para agitar torcedores nas redes sociais e gerar debates sobre a ousadia da declaração.

    Vitor Roque reagiu com risadas e tentou desconversar. “Aí já complica”, respondeu o centroavante, visivelmente constrangido, mas sem perder o bom humor.

    Neymar, conhecido por seu estilo irreverente fora de campo, não deixou a brincadeira morrer por aí. O camisa 10 seguiu insistindo e chegou a citar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em sua provocação.

    “Complica? Será que ela não libera não? Um empréstimo?”, disse Neymar, arrancando gargalhadas dos presentes. Em seguida, o craque foi ainda mais longe na criatividade: “O muro do Santos está baixinho, é só descer a serra. Qualquer coisa eu mando o batmóvel”.

    A fala reforçou o clima descontraído do encontro e mostrou a boa relação entre os dois jogadores, apesar de defenderem clubes rivais no cenário paulista.

    Encontro no clássico?

    Curiosamente, Neymar e Vitor Roque poderiam se reencontrar dentro de campo poucos dias depois, em um dos jogos mais aguardados do início do Campeonato Paulista. Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), pela segunda rodada da competição, na Arena Barueri, às 19h30.

    No entanto, a expectativa de ver a dupla frente a frente no gramado foi frustrada. Ambos os jogadores estão lesionados e não estarão à disposição de suas equipes para o clássico. Ainda assim, o duelo promete ser quente, já que os dois rivais venceram na estreia do Paulistão.

    O Santos começou a competição com uma vitória de 2 a 1 sobre o Novorizontino na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras bateu a Portuguesa por 1 a 0 no Canindé.

  • Repercussão

    Mesmo sendo apenas uma brincadeira, a fala de Neymar teve grande repercussão entre torcedores santistas, que sonham com reforços de peso, e palmeirenses, que reagiram com bom humor, e também com certo incômodo, à provocação do ídolo da seleção brasileira.

    Nos bastidores, a situação é vista apenas como um momento de descontração em um evento festivo, sem qualquer negociação real envolvida. Ainda assim, a cena mostra como Neymar segue sendo um personagem central do futebol brasileiro, capaz de gerar debate e engajamento mesmo fora dos gramados.

    Enquanto Vitor Roque segue focado em sua trajetória no Palmeiras e Neymar tenta se recuperar fisicamente para ajudar o Santos, o episódio na Kings League fica como mais um capítulo curioso da rivalidade paulista, desta vez, marcado por risadas, provocações e muita criatividade.

