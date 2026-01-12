Neymar dirigente? Camisa 10 pede Vitor Roque no Santos e atacante do Palmeiras responde

Se o pedido da camisa já havia chamado atenção, a conversa ganhou um tom ainda mais provocativo quando Neymar decidiu brincar com o futuro de Vitor Roque. Em tom de humor, o craque sugeriu que o atacante deixasse o Palmeiras para reforçar o Santos.

“Só deixar os dois lá na frente e eu atrás”, afirmou Neymar, imaginando um ataque formado por Gabigol e Vitor Roque, com ele próprio como garçom. A fala, ainda que claramente em tom de brincadeira, foi suficiente para agitar torcedores nas redes sociais e gerar debates sobre a ousadia da declaração.

Vitor Roque reagiu com risadas e tentou desconversar. “Aí já complica”, respondeu o centroavante, visivelmente constrangido, mas sem perder o bom humor.

Neymar, conhecido por seu estilo irreverente fora de campo, não deixou a brincadeira morrer por aí. O camisa 10 seguiu insistindo e chegou a citar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em sua provocação.

“Complica? Será que ela não libera não? Um empréstimo?”, disse Neymar, arrancando gargalhadas dos presentes. Em seguida, o craque foi ainda mais longe na criatividade: “O muro do Santos está baixinho, é só descer a serra. Qualquer coisa eu mando o batmóvel”.

A fala reforçou o clima descontraído do encontro e mostrou a boa relação entre os dois jogadores, apesar de defenderem clubes rivais no cenário paulista.