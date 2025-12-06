"Eu não devo nada a ninguém" - A mensagem de Carlo Ancelotti ao ser perguntado sobre Neymar na Copa do Mundo de 2026

Mais cedo nesta semana, Ancelotti avisou a Neymar e Vinicius Junior, que também tem enfrentado problemas com lesões recentemente, que eles precisam estar "100%" para fazer parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

"Há muitos jogadores que são muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o [atacante do Real Madrid] Vinicius. Se Vinicius estiver a 90%, chamarei outro jogador que está a 100%, porque é uma equipe que tem um nível de competência muito alto, especialmente na frente. Na frente, temos realmente muitos bons jogadores."

Depois que o Brasil descobriu que terá Escócia, Marrocos e Haiti em seu grupo da Copa do Mundo de 2026, o italiano foi mais uma vez questionado sobre as chances de Neymar estar envolvido no torneio.

Ele disse aos repórteres na sexta-feira: "Se falarmos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode ser com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva faremos após a data da FIFA em março. Entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa do Mundo é em junho, escolherei a equipe que irá para a Copa do Mundo em maio. Se Neymar merece estar, se ele estiver bem, melhor do que outro, ele jogará na Copa do Mundo e ponto final. Não devo nada a ninguém."