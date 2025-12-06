"Eu não devo nada a ninguém" - A mensagem de Carlo Ancelotti ao ser perguntado sobre Neymar na Copa do Mundo de 2026
"A estrela indiscutível do Brasil"
Neymar foi um ícone para a seleção brasileira na última década. O ex-jogador do Barcelona foi um dos melhores do mundo, mas agora tem 33 anos e tem lutado contra lesões e a inconsistência em sua segunda passagem pelo Santos. E para Cafu, o capitão do Brasil na conquista do Penta, em 2002, o momento do camisa 10 realmente não é dos melhores.
Ele disse à BBC Sport: "Por 15 anos, Neymar foi a estrela indiscutível do Brasil, carregando enormes expectativas e responsabilidade sozinho. Mas ninguém vence a Copa do Mundo sozinho. Colocar todas as nossas esperanças nele no momento é difícil porque ele luta até para jogar três jogos seguidos."
Apesar disso, o vencedor da Copa do Mundo de 2002 Ronaldo tem total confiança no seu compatriota. "Ele é um jogador crucial para o Brasil - não há ninguém como Neymar. É um exagero de uma minoria que acredita que ele está negligenciando sua recuperação física. Qualquer um que esteve no futebol sabe perfeitamente o quão difícil é voltar de uma lesão e recuperar ritmo e confiança. Ele está no caminho certo," ele disse.
- AFP
Ancelotti lança aviso aos astros do Brasil
Mais cedo nesta semana, Ancelotti avisou a Neymar e Vinicius Junior, que também tem enfrentado problemas com lesões recentemente, que eles precisam estar "100%" para fazer parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
"Há muitos jogadores que são muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o [atacante do Real Madrid] Vinicius. Se Vinicius estiver a 90%, chamarei outro jogador que está a 100%, porque é uma equipe que tem um nível de competência muito alto, especialmente na frente. Na frente, temos realmente muitos bons jogadores."
Depois que o Brasil descobriu que terá Escócia, Marrocos e Haiti em seu grupo da Copa do Mundo de 2026, o italiano foi mais uma vez questionado sobre as chances de Neymar estar envolvido no torneio.
Ele disse aos repórteres na sexta-feira: "Se falarmos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode ser com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva faremos após a data da FIFA em março. Entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa do Mundo é em junho, escolherei a equipe que irá para a Copa do Mundo em maio. Se Neymar merece estar, se ele estiver bem, melhor do que outro, ele jogará na Copa do Mundo e ponto final. Não devo nada a ninguém."
Quem será o próximo líder do Brasil?
Ancelotti também foi questionado sobre quais de seus jogadores podem inspirar o Brasil ao título da Copa do Mundo. A seleção está repleta de jogadores de qualidade, como Vinicius, Rodrygo, Estevao, Raphinha e mais. Apesar de todo esse talento, o ex-treinador do Real Madrid não revelou muito.
"Posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo," ele disse. "Pode ser que agora não tenhamos um jogador referencial nesse sentido, mas teremos muitos jogadores referenciais. Posso fazer uma lista, temos um dos melhores goleiros do mundo, alguns dos melhores defensores, meio-campistas de ponta e alguns jogadores na frente. Eu disse que não quero jogadores que queiram ser os melhores do mundo, eu quero jogadores que queiram ganhar a Copa. O importante não é ter referências, mas ter jogadores que queiram vencer."
- Getty
Neymar enfrenta futuro incerto
No final da temporada, espera-se que Neymar passe por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco de seu joelho esquerdo. Por enquanto, ele está tentando manter o Santos na primeira divisão brasileira. Depois disso, no entanto, o veterano - que marcou um hat-trick contra o Juventude no último jogo - não sabe o que o espera em 2026, com seu contrato expirando em algumas semanas.
Ele disse à Amazon Prime esta semana: "Eu não sei, honestamente. Primeiro quero terminar esta temporada e depois pensar sobre isso. O Santos sempre vem em primeiro lugar. Estou muito feliz pelos gols e por ajudar o Santos. Estamos felizes pela vitória. Falta um jogo, e temos que dar nosso máximo na Vila novamente. Eu sempre priorizo minha saúde, nada que prejudique minha carreira. É [a lesão] manejável, algo que venho lidando há anos. Estou fazendo de tudo para chegar a 100 por cento. Marcar os gols hoje me deixou muito feliz. Sempre fui Neymar em cada partida, independentemente da situação. Às vezes as coisas não saem como planejado por causa da forma da equipe ou lesões, mas sempre estive presente. Eu sei o que posso fazer em campo e sempre tento dar o meu melhor."