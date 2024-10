Moisés Caicedo vai aos poucos mostrando que vale o valor pago pelo Chelsea

Meio-campista equatoriano redescobriu sua boa forma nesta temporada

Poucos são os jogadores com valor de mercado avaliado acima dos £100 milhões - e Moisés Caicedo certamente não era um deles quando o Chelsea gastou essa bolada para tirá-lo das mãos do Liverpool, no ano passado. Inicialmente, parecia que os Blues acabariam perdendo o jogador para os rivais, mas Caicedo acabou escolhendo o Stamford Bridge.

Depois de sofrer na primeira temporada em Londres, o jogador de 22 anos aos poucos voltou àquele mesmo nível que convenceu a gestão de Todd Boehly quebrar o recorde de maior transferência da história do futebol inglês. Sob o comando de Enzo Maresca, ele tem se mostrado exatamente o meio-campista que eles pensaram estar contratando.

"Ele [Maresca] me deu responsabilidade. É bom quando o técnico faz isso porque ele sabe que você pode ir bem", disse Caicedo, em entrevista recente. "Ele sempre me diz para ajudar o time atacando e defendendo, e é isso que estou fazendo em campo. Estou trabalhando nos dois lados, ajudando a avançar e recuar, e fico muito feliz quando consigo ajudar o time a vencer".