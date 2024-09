Minhas férias de verão: descanso indica temporada histórica para Erling Haaland

O norueguês está em sua forma mais assustadora até agora, e muito se deve às longas férias que teve no meio do ano

Erling Haaland voltou à Noruega esta semana, e já marcando gols. Enquanto o atacante já conquistou todos os troféus imagináveis com o Manchester City, sua carreira pela seleção tem sido marcada por algumas frustrações.

Não foi por falta de tentativa da parte dele, já que marcou impressionantes 32 gols em 35 partidas, mas tem sido prejudicado pela qualidade geral de seus companheiros de equipe, com exceção de Martin Odegaard e Alexander Sorloth. A Noruega não se classifica para um grande torneio desde a Eurocopa de 2000, e não conseguiu sequer chegar aos playoffs para se qualificar para a de 2024 ou a Copa do Mundo de 2022.

Mais triste ainda foi na Liga das Nações na semana passada, quando a Noruega empatou em 0 a 0 contra o Cazaquistão. No entanto, de volta ao país na segunda-feira, Haaland levou sua nação à vitória contra a Áustria, a equipe mais badalada da Euro na Alemanha.

A princípio, houve um sentimento de frustração quando Haaland chutou a bola e viu o bandeirinha apontando o impedimento. No entanto, rapidamente tudo se esvaiu, dando lugar à euforia, depois que uma revisão do VAR confirmou o gol. A Noruega conseguiu manter a vitória, e a alegria de liderar sua equipe para um triunfo importante só pode elevar ainda mais o ânimo do centroavante. Além disso, ele já voltou bem para ajudar o City com dois gols na vitória contra o Brentford, em casa, neste sábado (14), pela Premier League.

Não que ele precisasse de um impulso, já que está em uma forma assombrosa (do lado positivo), com nova gols em quatro jogos. E tudo isso graças a ele ter tido suas férias de verão adequadas, a maior parte delas passadas em sua terra natal.