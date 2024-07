Mikey Moore: o maior talento da base do Tottenham desde Harry Kane está na mira do Manchester United

Spurs possuem um diamante em mãos - mas precisam blindá-lo do interesse adversário

As categorias de base do Tottenham é responsável por uma série de nomes conhecidos na 'era Premier League'. Desde Ledley King e Peter Crouch até Danny Rose, Andros Townsend e, mais recentemente, Kyle Walker-Peters e Harry Winks. Todos esses jogadores tiveram carreiras de destaque tanto em clubes quanto na seleção da Inglaterra - mas o jogador mais precioso dos Spurs foi descoberto em 2009: Harry Kane.

Kane passou 14 anos no norte de Londres, durante os quais conseguiu superar o lendário Jimmy Greaves como artilheiro histórico do futebol inglês, além de se tornar capitão da Inglaterra. O Tottenham emergiu como candidato ao título e finalista da Liga dos Campeões com Kane liderando seu ataque, mas, o camisa 10 partiu para o Bayern de Munique por €100 milhões, acabou não levando nenhum troféu em sua mala para a Bavária.

De fato, o Tottenham não conquistou nada desde a Copa da Liga de 2008, sob o comando de Juande Ramos, e a 'era Kane' só deixou os torcedores com um sentimento ainda maior de 'e se'. Resumindo a história: os Spurs precisam de um 'novo Harry Kane' para fazer as pessoas acreditarem de novo.

E aí entra Mikey Moore: atacante de 16 anos com potencial aparentemente ilimitado e que já vai abrindo passagem no profissional.