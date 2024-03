Mikel Arteta não terá outra chance de superar o Manchester City: técnico do Arsenal não pode falhar desta vez

Os Gunners poderiam abrir vantagem na corrida pelo título no domingo, já que os campeões atuais enfrentam uma crise de lesões

O Arsenal está "on fire". Depois de conquistar o máximo de pontos nos últimos oito jogos, marcando impressionantes 33 gols e sofrendo apenas quatro, a equipe de Mikel Arteta é de longe a melhor em desempenho na Premier League.

Os Gunners visitarão o Manchester City no domingo cheios de confiança enquanto buscam o primeiro título da primeira divisão desde 2004, o que certamente não era o caso da última vez que as duas equipes se encontraram no Etihad Stadium. Depois de uma sequência de três empates consecutivos, o Arsenal foi derrotado de forma humilhante por 4 a 1 pelo time de Pep Guardiola, na temporada passada - um trauma do qual eles não se recuperaram.

A experiência do elenco do City, que rumava à conquista de seu quinto título sob o comando de Guardiola, acabou os colocando em vantagem no confronto. No entanto, o Arsenal, admiravelmente, deu a volta por cima e está no topo da tabela enquanto o final da temporada se aproxima - seguido pelo Liverpool em segundo lugar, pelo saldo de gols, e o City apenas a um ponto atrás, na terceira colocação.

As chances não poderiam ser maiores e, desta vez, Arteta não terá desculpas se o Arsenal não alcançar sucesso, especialmente após uma Data Fifa turbulenta que gerou altos prejuízos os atuais campeões.