O atacante costuma ter um bom começo com um novo treinador, mas a experiência do técnico português pode ajudar a garantir uma recuperação definitiva

"De Wythenshawe e adora lutar. Ele nasceu para jogar, de vermelho e branco. Então ouça bem, é preciso dizer. Como Manchester, Rashford é vermelho." Esse cântico, um dos favoritos da torcida do Manchester United, ficou esquecido nos últimos 12 meses, refletindo o afastamento entre os torcedores e o astro inglês.

No último domingo (01), porém, ele voltou a ecoar em Old Trafford. Sob o comando de Ruben Amorim, Rashford marcou duas vezes contra o Everton, somando tantos gols em três jogos quanto nos 18 anteriores com Erik ten Hag. Depois de um ano difícil, o atacante parece mais leve e feliz. Ao marcar seu segundo gol, trouxe de volta sua emblemática comemoração, apontando para a cabeça — um gesto característico de sua temporada de 30 gols em 2022/23, mas raramente visto na última, quando marcou apenas oito vezes.

Agora, tanto os torcedores do United quanto os da seleção inglesa têm motivos para acreditar no renascimento de Rashford. O desafio será manter o foco e a regularidade, mas os sinais da nova era com Amorim são promissores.