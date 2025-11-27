Melhor time da Europa? Como o Arsenal demoliu o Bayern na Champions League

A metade da primeira etapa marcou o início da festa inglesa. Já se falava antes da bola rolar sobre a péssima defesa do Bayern em bolas paradas e o Arsenal tratou bem de explorar isso. Em escanteio cobrado por Bukayo Saka, Timber apareceu na frente de Manuel Neuer e testou firme para fazer 1 a 0.

O time da casa quase ampliou logo depois. Eberechi Eze tabelou com Mikel Merino e ficou cara a cara com Neuer, mas Joshua Kimmich salvou com um desarme espetacular, frustrando o herói do último clássico. E o castigo veio na sequência: o Bayern empatou segundos depois. Kimmich lançou com precisão por cima de Myles Lewis-Skelly, Serge Gnabry cruzou de primeira e o jovem Lennart Karl apareceu para finalizar com força.

No segundo tempo, Merino perdeu um gol claro de cabeça após ótimo cruzamento de Saka no segundo pau. Logo depois, Karl tentou o segundo do Bayern do outro lado, mas chutou fraco e David Raya segurou. Merino voltou a desperdiçar outra chance, desta vez após cobrança venenosa de escanteio de Declan Rice. Neuer ainda evitou o gol de Cristhian Mosquera dentro da área em uma sequência de pura pressão dos Gunners.

A intensidade seguiu alta: Rice quase marcou em um bate-rebate que obrigou Neuer a defender com os pés, e o rebote não sobrou limpo para Saka completar. A torcida do Arsenal já mostrava impaciência com as chances perdidas.

Até que, com 20 minutos para o fim, o Arsenal retomou a liderança. Riccardo Calafiori, que acabara de entrar, mandou um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área do Bayern, e Madueke se antecipou a Konrad Laimer para empurrar para as redes — seu primeiro gol pelo clube.

O Bayern quase empatou novamente quando outro lançamento encontrou Gnabry, ex-Arsenal, mas ele errou o tempo da acrobacia e desperdiçou uma grande chance.

A vitória foi sacramentada no minuto final de jogo após mais uma falha enorme de Neuer. Eze lançou Martinelli, que ainda tinha uns 50 metros até o gol. Neuer tentou sair no desespero, errou feio o corte e deixou o brasileiro livre para empurrar para o gol vazio, matando o jogo de vez.

