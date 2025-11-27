+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal Bayern player ratings GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

Melhor time da Europa? Como o Arsenal demoliu o Bayern na Champions League

O Arsenal agora é o único time com 100% de aproveitamento nesta edição da Champions League após vencer o Bayern de Munique por 3 a 1, nesta quarta-feira (26). Os Gunners chegaram a cinco vitórias em cinco jogos e, de quebra, acabaram com a invencibilidade dos alemães. Jurrien Timber abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Noni Madueke e Gabriel Martinelli saíram do banco para marcar.

A metade da primeira etapa marcou o início da festa inglesa. Já se falava antes da bola rolar sobre a péssima defesa do Bayern em bolas paradas e o Arsenal tratou bem de explorar isso. Em escanteio cobrado por Bukayo Saka, Timber apareceu na frente de Manuel Neuer e testou firme para fazer 1 a 0.

O time da casa quase ampliou logo depois. Eberechi Eze tabelou com Mikel Merino e ficou cara a cara com Neuer, mas Joshua Kimmich salvou com um desarme espetacular, frustrando o herói do último clássico. E o castigo veio na sequência: o Bayern empatou segundos depois. Kimmich lançou com precisão por cima de Myles Lewis-Skelly, Serge Gnabry cruzou de primeira e o jovem Lennart Karl apareceu para finalizar com força.

No segundo tempo, Merino perdeu um gol claro de cabeça após ótimo cruzamento de Saka no segundo pau. Logo depois, Karl tentou o segundo do Bayern do outro lado, mas chutou fraco e David Raya segurou. Merino voltou a desperdiçar outra chance, desta vez após cobrança venenosa de escanteio de Declan Rice. Neuer ainda evitou o gol de Cristhian Mosquera dentro da área em uma sequência de pura pressão dos Gunners.

A intensidade seguiu alta: Rice quase marcou em um bate-rebate que obrigou Neuer a defender com os pés, e o rebote não sobrou limpo para Saka completar. A torcida do Arsenal já mostrava impaciência com as chances perdidas.

Até que, com 20 minutos para o fim, o Arsenal retomou a liderança. Riccardo Calafiori, que acabara de entrar, mandou um cruzamento rasteiro que atravessou toda a área do Bayern, e Madueke se antecipou a Konrad Laimer para empurrar para as redes — seu primeiro gol pelo clube.

O Bayern quase empatou novamente quando outro lançamento encontrou Gnabry, ex-Arsenal, mas ele errou o tempo da acrobacia e desperdiçou uma grande chance.

A vitória foi sacramentada no minuto final de jogo após mais uma falha enorme de Neuer. Eze lançou Martinelli, que ainda tinha uns 50 metros até o gol. Neuer tentou sair no desespero, errou feio o corte e deixou o brasileiro livre para empurrar para o gol vazio, matando o jogo de vez.

A seguir, as avaliações da GOAL para os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    David Raya (6/10):

    Como tem acontecido na maior parte da temporada, o espanhol quase não foi exigido.

    Jurrien Timber (8/10):

    Abriu o placar para o Arsenal com seu terceiro gol no ano, desviando de cabeça o escanteio de Saka. Teve uma noite tranquila na marcação, mesmo com a boa atuação de Gnabry, que precisou até inverter o lado para tentar algo. Ganhou descanso com a entrada de Ben White.

    William Saliba (7/10):

    Quase complicou tudo quando um corte seu acertou Zubimendi nas costas, mas Raya resolveu a situação. Fora isso, controlou bem Harry Kane, que pouco apareceu.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Assim como Saliba, não deixou Kane respirar, o que até rendeu aos torcedores o já tradicional “Harry, what’s the score?” nas arquibancadas.

    Myles Lewis-Skelly (4/10):

    Noite dura para o garoto. Foi bastante visado pelos atacantes do Bayern, inclusive no lance do gol de Karl. Acabou substituído por Calafiori, para alívio geral.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Bem posicionado e seguro como sempre, mas acabou sendo menos decisivo que os autores dos gols e seu companheiro de meio, Rice.

    Declan Rice (8/10):

    No segundo tempo, simplesmente atropelou o Bayern. Pena não ter saído com uma assistência, porque suas bolas paradas foram perfeitas.

    Eberechi Eze (7/10):

    Tecnicamente, foi ele quem deixou Martinelli na cara do gol, embora muitos vão dizer que foi "assistência" do Neuer. Mostrou que está à vontade no palco da Champions. Saiu para dar lugar ao retornante Odegaard.

  • Arsenal FC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Foi um tormento constante para o Bayern e ainda deu a assistência para o gol de Timber. Mas fica a preocupação com o desgaste físico, e saiu para a entrada de Martinelli.

    Mikel Merino (6/10):

    Comandou bem o setor ofensivo e teve chances, principalmente em bolas aéreas, mas a pontaria não ajudou desta vez.

    Leandro Trossard (5/10):

    Logo no começo teve uma chance clara ao sair cara a cara com Neuer, mas desperdiçou feio. Deixou o campo antes do intervalo por lesão.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-BAYERN MUNICHAFP

    Substitutos e treinador

    Noni Madueke (8/10):

    Entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Trossard. Partiu para cima dos defensores do Bayern sempre que pôde e acabou premiado com um gol.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Na mesma pegada de Madueke: entrou ligado, vertical e decisivo. Aproveitou o erro de Neuer, arrancou e marcou o terceiro.

    Riccardo Calafiori (8/10):

    Mudou o ritmo do lado esquerdo assim que entrou, inclusive fazendo o cruzamento perfeito para o gol de Madueke.

    Ben White (N/D):

    Entrou nos minutos finais, substituindo Timber.

    Martin Odegaard (N/D):

    Voltou de lesão no lugar de Eze.

    Mikel Arteta (8/10):

    Méritos totais para o treinador. O time caiu um pouco no fim do primeiro tempo, mas voltou dominando e as substituições foram decisivas para a vitória.

