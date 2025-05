Melhor goleiro da Europa? Gigi Donnarumma mostra que pode ser o sucessor de Gianluigi Buffon com desempenho pelo PSG

O italiano viveu momentos de altos e baixos desde que chegou ao Parque dos Príncipes, mas é peça-chave nesta campanha do clube

Gianluigi Donnarumma atuava como gandula durante seus tempos na base do Milan. Sempre que a Juventus jogava no San Siro, ele fazia questão de ficar atrás do gol de Gianluigi Buffon, observando atentamente cada movimento do ídolo da Velha Senhora.

Aos 16 anos, no entanto, Donnarumma já estava em campo enfrentando Buffon em Turim. Aos 17, assumia o lugar do próprio goleiro para fazer sua estreia pela seleção italiana. As comparações entre os dois, portanto, eram inevitáveis — e, de certo modo, justificadas. Afinal, além de compartilharem o mesmo primeiro nome, também exibiam atributos físicos e mentais excepcionais. O próprio Buffon chegou a afirmar que Donnarumma era mais maduro do que ele na mesma idade.

"Eu era completamente diferente!", admitiu o veterano em 2016. "Ele é um grande rapaz — muito calmo, ponderado, inteligente — e tem qualidades extraordinárias. Tem tudo para marcar época na posição. Mas teremos que esperar 20 anos para tirar conclusões."

Mais artigos abaixo

Embora ainda haja uma longa estrada pela frente, é possível dizer que Donnarumma ainda não alcançou o nível de consistência notável de seu mentor. Mesmo assim, o camisa 1 do Paris Saint-Germain tem provado, nesta temporada da Champions League, que segue reunindo o talento e o temperamento necessários para repetir os passos de Buffon — e se firmar como o maior goleiro de sua geração.