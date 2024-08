"Melhor desempenho desde Lionel Messi": a partida que fez o Barcelona se apaixonar por Lamine Yamal

Um ano se passou desde que o jovem astro mostrou que era extremamente diferenciado

O Troféu Joan Gamper não é algo que ressoe muito fora da Espanha. Nomeado em homenagem a um dos membros fundadores e ex-presidentes do Barcelona, ele é concedido ao vencedor de um jogo amistoso organizado pelos Blaugranas antes do início de cada temporada. Antes uma competição entre quatro equipes, agora é apenas uma única partida, com o Monaco levando a melhor na edição de 2025, ao vencer por 3 a 0.

Há um ano, o Tottenham foi o adversário do Barcelona. Os catalães relacionaram Lamine Yamal para começar no banco. Um jogador que poucos fora da Espanha conheciam. Provavelmente havia alguma informação que um torcedor casual de futebol poderia ter captado sobre o garoto da La Masia que havia estreado pelo Barcelona aos 15 anos, mas e daí? O Barça estava tão quebrado que não conseguia tinha quem colocar na ponta direita, então Xavi provavelmente não teve escolha a não ser colocá-lo para jogar.

Toda essa narrativa mudou em 8 de agosto de 2023. Yamal estava fora do time do Barça durante a turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, sendo bem protegido dos holofotes. Mas, então, no Troféu Joan Gamper, ele foi lançado. O que se seguiu foi talvez a participação de 15 minutos mais importante na história recente do Barça, com Yamal indo muito bem, provando assim que estava pronto para se tornar titular no time principal e, talvez, conquistar a Espanha e a Europa.

De repente, havia esperança. O Barça, com pouco dinheiro e sem motivos reais para otimismo, tinha uma figura singular e central em torno da qual poderiam construir tudo. Isso se provaria uma estratégia arriscada - e ainda é - mas, desde então, Yamal se tornou a estrela europeia que aqueles ao redor da Catalunha sempre sentiram que ele poderia ser.

