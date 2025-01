Marta, Carli Lloyd e o ranking das 25 maiores jogadoras do futebol feminino no século 21

C. Hansen

A brasileira Marta, a estadunidense Carli Lloyd e a canadense Christine Sinclair estão entre as melhores ranqueadas - mas quem é a melhor?

Apesar de ter vivenciado momentos icônicos durante a década de 1990, o futebol feminino explodiu de vez no longo do século 21, com a profissionalização, recordes de público e a expansão e criação de diversas competições importantes.

Nesse período, naturalmente, algumas equipes ganharam destaque. Em 2003 e 2007, a Alemanha tornou-se a primeira seleção a vencer duas Copas do Mundo Femininas consecutivas, feito que os Estados Unidos igualaram em 2015 e 2019. Entre 2016 e 2021, o Lyon conquistou cinco títulos seguidos da Champions League.

Então não é surpresa que muitas estrelas dessas equipes estão na lista das melhores futebolistas do século 21 da GOAL.

Embora grandes destaques dos anos 1990, como Mia Hamm e Sun Wen, tenham atuado no final de suas carreiras nos anos 2000 e conquistado alguns grandes sucessos, seus maiores feitos e melhores anos ocorreram no século passado. Por isso, seus nomes – e os de muitas boas colegas dessa era – estão ausentes desta lista. Mas, não se preocupe - não falta qualidade aqui.

Sem mais delongas, as melhores jogadoras dos últimos 25 anos, segundo a GOAL...