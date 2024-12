E agora, Marcus Rashford? Os possíveis destinos do jogador do Manchester United, desde jogar ao lado de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi até uma transferência polêmica para outro clube inglês

Atacante inglês assumiu que deseja deixar o Old Trafford, em busca de "um novo desafio" - e a GOAL ranqueou suas opções no momento...

É uma pena que a relação de Marcus Rashford com o Manchester United tenha chegado a esse ponto. Ele realmente tinha potencial para ter sido um dos últimos 'homens de um clube só' no fuebol. Após um 2022/23 sensacional com 30 gols, o mundo acreditava que ele realizaria, enfim, seu potencial no Old Trafford e se tornaria um ídolo moderno do United.

Infelizmente, esse sonho não parece que será realizado. Após semanas de especulação de que os Red Devils poderiam negociá-lo, o próprio jogador manifestou seu desejo de buscar um "novo desafio". Quase duas décadas de vínculo com o United estão chegando ao fim.

O problema, tanto para o United quanto para Rashford, é encontrar um interessado. Seu salário está entre os mais altos da Premier League - várias reportagens indicam que ele ganha cerca de £325 mil por semana. E além de 2022/23, Rashford não teve uma temporada brilhante nos últimos anos. Sua atitude e ética de trabalho têm sido, além disso, frequentemente questionadas, e ele é realmente útil apenas atuando pela esquerda, apesar das tentativas de usá-lo como centroavante ou pela direita.

Então, quem terá coragem de apostar em Rashford? Que tipo de movimento ele estaria disposto a aceitar? Quais são os possíveis destinos para ele? A GOAL tem algumas respostas...