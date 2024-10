Manchester United perdeu Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino, mas Thomas Frank pode ser o cara ideal para substituir Erik ten Hag

O treinador dinamarquês é admirado por Pep Guardiola e Jürgen Klopp. Mas será que ele tem o que é preciso para se dar bem em Old Trafford?

O Manchester United selou o destino de seu técnico técnico, mas não foi o que muitos esperavam. Sir Jim Ratcliffe informou a Sir Alex Ferguson que seu papel como embaixador do clube termina em junho, mas manteve Erik ten Hag no comando.

Mesmo com muitos torcedores pedindo a demissão de Ten Hag, após o pior início de temporada do United na Premier League, ele sobreviveu à data FIFA de outubro e continua no comando da equipe. Com a sequência intensa de jogos, há poucas chances de mudança antes da próxima pausa para os compromissos das seleções em novembro.

Ratcliffe e os executivos do United hesitam em demitir Ten Hag apenas quatro meses depois de decidirem renovar o contrato do holandês, o que custaria cerca de 17 milhões de libras (R$ 124,8 milhões) ao clube. No entanto, não fazer uma mudança pode ser ainda mais caro, caso o time fique fora do G-4 e perca a vaga na Champions League pelo segundo ano seguido.