Manchester United, Bayern ou Chelsea: quem precisa mais de Zinedine Zidane?

Com o francês dizendo que gostaria de retornar à beira do campo no futuro próximo, a GOAL avalia quais equipes poderiam ser boas opções

A estreia de um filme não é o evento mais provável para o estopim de uma disputa por um técnico. Mas, na recente primeira exibição de um documentário que traça a carreira do ex-técnico da Itália e da Juventus, Marcello Lippi, foi o que as sete palavras de Zinédine Zidane para um repórter iniciaram. "Certamente gostaria de voltar ao banco", disse o lendário francês - e parece que vários clubes de ponta por toda a Europa estavam ouvindo. Nas horas e dias que se seguiram ao comentário, os feeds de notícias foram inundados com histórias ligando Zidane a uma série dos clubes mais conhecidos do continente. Essa não é a primeira vez que seu nome é mencionado para os grandes cargos, é claro. Desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez, em 2021, Zidane teve a escolha de uma infinidade de papéis diferentes. No entanto, até agora, ele se mostrou um cliente extremamente criterioso, recusando alguns gigantes com projetos que não o entusiasmaram. Mais artigos abaixo