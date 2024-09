Manchester City vs. Premier League: a luta dos campeões dentro e fora de campo na Inglaterra

Time de Pep Guardiola continua a estabelecer padrões de excelência sem precedentes, apesar da turbulência que atualmente paira sobre o Etihad Stadium

O Manchester City está a caminho de conquistar seu quinto título da Premier League, ampliando seu recorde. Este é o objetivo claro. Os atuais campeões começaram a temporada 2024/25 com quatro vitórias em quatro jogos, marcando 11 gols, dos quais nove foram feitos pelo imparável Erling Haaland.

Naturalmente, o atacante norueguês rouba a maioria dos holofotes, mas ele é apenas o destaque de um elenco repleto de talento de altíssimo nível em todas as posições. O City provavelmente ainda ganharia a liga jogando com um time titular alternativo, tamanha é sua profundidade. E como se isso não fosse suficiente, eles também têm o melhor treinador do mundo no banco.

Pep Guardiola revolucionou o clube, e de fato o futebol inglês como um todo, desde que assumiu o comando em 2016. O Manchester City já havia conquistado o título duas vezes antes de sua chegada, mas sob o comando do catalão, eles assumiram o controle absoluto do campeonato. Infelizmente, no entanto, devido a essa dominância, a Premier League não é mais a competição de futebol mais equilibrada/imprevisível do mundo.

Os rivais estão cansados do City, e é por isso que estão torcendo pelas sanções mais severas ao final do julgamento dos Citizens, que começou com 115 acusações apresentadas contra o clube. Se o City for considerado culpado de violar as regras financeiras, há uma chance de que o clube seja retirado da disputa pelo título no futuro próximo.

Por outro lado, o City negou veementemente qualquer irregularidade e pode ainda sair ileso de uma saga exaustiva. O cenário da Premier League pode ser irrevogavelmente alterado, ou a dinastia do lado azul de Manchester pode continuar a crescer. A questão é: qual resultado é o melhor para o futebol?