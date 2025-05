Como o Manchester City vai reconquistar o Campeonato Inglês? Ajuda de Erling Haaland, saída de Ederson e seis mudanças que Pep Guardiola precisa fazer para 2025/26

O técnico catalão sentiu uma sensação estranha após ser derrotado pelo Liverpool, mas já planeja retomar a coroa

Pela primeira vez em quase quatro anos, a equipe de Pep Guardiola entra em campo como qualquer outra da Premier League. O distintivo dourado da Premier League, que usavam nas mangas direitas desde maio de 2021 para mostrar que eram campeões, desaparecerá. Em seu lugar, estará um distintivo azul comum, o mesmo usado por todos os outros times, exceto o campeão.

Guardiola já havia reconhecido que o City não conquistaria o campeonato em novembro, mas isso não fez com que fosse menos doloroso quando o Liverpool foi confirmado como o novo campeão — exatamente quando o City vencia o Nottingham Forest e alcançava a final da Copa da Inglaterra. Muitos treinadores teriam se concentrado no lado positivo após vencer uma semifinal em Wembley, mas Guardiola apareceu sério quando foi perguntado se essa temporada ainda terminaria bem.

"Não... Estamos a um milhão de pontos atrás do Liverpool. Não é bom", disse Guardiola. Para fins de precisão, a diferença entre Liverpool e City é de 18 pontos, mas para um treinador com uma sede insaciável por vitórias, isso poderia muito bem ser descrito como um milhão de pontos. Guardiola só deixou de conquistar o título da liga em quatro ocasiões durante suas 16 temporadas como treinador de elite e, com certeza, já está planejando a reconquista.

Na temporada 2016/17, quando o City não conseguiu o título na primeira campanha de Guardiola, ele reagiu gastando £214 milhões de libras em contratações, e, no ano seguinte, a equipe reconquistou a coroa com um recorde de 100 pontos. No ano seguinte, mantiveram o título, somando 98 pontos, e, após perder para o Liverpool na temporada 2019/20, com uma diferença de 18 pontos, o City respondeu conquistando um recorde de quatro títulos consecutivos.

Não se engane, o City voltará com tudo na próxima temporada, determinado a tirar o título das mãos do Liverpool. E aqui está o que precisam fazer para garantir que o troféu não fique longe do Etihad Stadium por mais de um ano.