Manchester City coloca Yan Couto no mercado; Borussia Dortmund é o principal interessado

Clube inglês prioriza uma venda e pede 30 milhões de euros no lateral brasileiro

O futuro de Yan Couto está cada vez mais longe do Grupo City. Nos últimos dias, o estafe do atleta foi avisado de que o Manchester City não tem intenções de contar com o jogador para esta temporada e, depois de empréstimos seguidos para o Braga e dois para o Girona, o lateral-direito deve ser negociado de forma definitiva.

O principal interessado é o Borussia Dortmund. A notícia foi trazida inicialmente pelo jornal “Mundo Deportivo” e confirmada pela GOAL. Ainda segundo soube a reportagem, os alemães acenaram com a possibilidade de pagar valores entre 20 a 25 milhões de euros pelo jogador da seleção brasileira, mas o City espera receber um pouco mais.