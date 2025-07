Maghnes Akliouche - Talentos Escondidos FC: o artista talentoso que quer chegar no topo com o Monaco

Ponta tem chamado a atenção de várias equipes do alto escalão da Europa, após ótima temporada na Ligue 1

Na França, já se sabia há algum tempo que Maghnes Akliouche, de 23 anos, era talentoso — mas foi só na última temporada que ele realmente deslanchou. O ponta, conhecido por sua criatividade e visão de jogo, passou a demonstrar essas virtudes cada vez mais dentro de campo.

O Principado de Mônaco já foi lar de artistas consagrados como Francis Bacon, Fernando Botero e Kees Verkade. Hoje, no entanto, quem assina as obras de arte por lá também veste chuteiras e joga no Estádio Louis II. Um dos mais novos "artistas" da bola é Akliouche, que teve grande destaque pelo Monaco na Ligue 1. Foram 7 gols e 12 assistências em 43 partidas. Um desempenho que, no entanto, só veio depois de um amadurecimento gradual.

Como parte da série especial Talentos Escondidos FC, da GOAL, sobre joias pouco badaladas no futebol de clubes, apresentamos tudo o que você precisa saber sobre o mágico da ponta do Monaco, agora cada vez mais cobiçado por grandes equipes.