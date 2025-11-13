A luta para defender o título do Liverpool acabou — agora Arne Slot precisa tomar decisões difíceis para um futuro melhor

O Liverpool claramente tinha um plano para cada contratação feita na janela. Agora é hora de colocá-lo em prática, porque não há mais o que ganhar sendo cauteloso com a adaptação dos novos jogadores. Essa abordagem fazia sentido enquanto o clube ainda sonhava com o título, mas não mais. É hora de ver a visão de futuro de Slot, mesmo que isso signifique correr o risco de perder mais jogos na liga e desagradar alguns veteranos.
Por exemplo: se a ideia era montar o ataque em torno da criatividade de Wirtz, por que não fazer isso agora? Alguns argumentam que o alemão como meia ofensivo desequilibra o meio-campo campeão, mas o clube investiu £ 116 milhões (R$ 806 milhões) nele para atuar em sua posição ideal. Cabe a Slot encontrar a solução, mesmo que isso signifique rodar mais o elenco e deixar Salah no banco em alguns jogos, ainda mais porque o egípcio vive má fase e estará fora durante as festas de fim de ano por causa de compromissos internacionais. Wirtz e Isak já mostraram bons sinais de entrosamento nas poucas vezes em que atuaram juntos, e faz todo o sentido dar sequência à dupla agora que o sueco está quase recuperado.
Slot também precisa definir o papel de Ekitike, que tem talento demais para ser apenas reserva de Isak. O francês deve ou formar dupla no ataque com o sueco ou ocupar o lugar de Gakpo na ponta, mas não pode seguir esquentando o banco semana após semana.
Outra decisão importante envolve Konaté. Mesmo considerando a ausência por lesão de Giovanni Leoni e as atuações irregulares de Joe Gomez, o francês, que está em fim de contrato, simplesmente não justifica ser titular no momento. Antes, ele ainda conseguia cobrir bem o lado direito da defesa quando Alexander-Arnold avançava. Agora, nem isso.
Aliás, a defesa ideal de Slot ainda é um mistério. A suposição era de que Frimpong e Kerkez fossem contratados para oferecer amplitude ofensiva nas laterais, mas, mesmo levando em conta as lesões do primeiro, nenhum dos dois parece hoje fazer parte do time titular, o que, no mínimo, é preocupante.
Este, portanto, é um ponto crucial da temporada, e até da passagem de Slot pelo clube. Nenhum torcedor pede a demissão de um técnico que foi campeão há menos de seis meses, mas é essencial que ele apresente uma estratégia clara e coerente.
Como resumiu Sturridge no Etihad: “Acho que Slot precisa se manter fiel a um time em que realmente acredita.” E essa pode ser a única maneira de reconquistar a confiança da torcida e de reacender a esperança em um futuro melhor.