A luta para defender o título do Liverpool acabou — agora Arne Slot precisa tomar decisões difíceis para um futuro melhor

O Liverpool, obviamente, não se tornou um time ruim da noite para o dia. Para começo de conversa, as dificuldades já existiam antes e, sem dúvida, foram o que motivou a gastança na janela do meio do ano.

Desde o início de 2025, os Reds disputaram 47 partidas em todas as competições e venceram apenas 21, com 16 derrotas no total. Há fatores atenuantes, claro: duas dessas derrotas na Premier League aconteceram depois que o time já havia garantido o 20º título inglês, igualando o recorde nacional. Ainda assim, o cansaço foi um fator evidente na segunda metade da temporada passada, e pesou especialmente em março, quando o Liverpool foi eliminado da Champions League pelo Paris Saint-Germain e perdeu a final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle.

Havia, portanto, um consenso de que o elenco precisava de mais profundidade na defesa, mais criatividade no meio e um atacante mais eficiente para 2025/26. Mas, apesar do enorme investimento, o time continua com problemas em todos os setores.

Por causa da dificuldade de Florian Wirtz em se adaptar ao ritmo e à fisicalidade da Premier League, o alemão foi deslocado para a ponta esquerda, onde Cody Gakpo, irregular e previsível, não tem conseguido substituir Luis Díaz, cuja capacidade de drible faz falta.

Mesmo com suas falhas defensivas, a ausência de Trent Alexander-Arnold tem sido muito sentida ofensivamente (principalmente por Salah). Bradley não tem a mesma qualidade nos passes em profundidade nem consegue atuar como um meio-campista auxiliar, ao contrário do inglês.

Com Isak 100% fisicamente, é de se esperar que o sueco ofereça o poder de finalização que Slot tanto diz estar faltando ao time, mesmo com o bom começo de Hugo Ekitike. No entanto, a má fase de Konaté faz com que o fracasso na tentativa de contratar Marc Guehi no último dia da janela pareça um erro grave.

Em resumo: as novas contratações não resolveram os problemas antigos e ainda criaram novos.